Die Lust am eigenen Auto ist durch die Corona-Pandemie spürbar gewachsen. Viele Menschen wollten und wollen sich die Infektionsgefahr in einem öffentlichen Verkehrsmittel nicht aussetzen. Flugzeuge, Busse, Züge und Bahnen werden gemieden. Experten gehen davon aus, dass sich dieser Trend nach dem etwaigen Ende der Pandemie nicht wieder auflösen wird und viele den Nutzen eines eigenen Autos langfristig zu schätzen wissen werden. Davon dürften in erster Linie der Gebrauchtwagenmarkt sowie Leasingmodelle profitieren, denn jemand, der zuvor kein Auto besessen hat, dürfte kaum dazu übergehen, sich ein teures Fahrzeug für den Eigengebrauch zu kaufen. Eine Alternative zu einem Neuwagenleasing oder dem günstigen Gebrauchten ist das Auto-Abo, das sich in Europa und speziell Deutschland bisher eher schwertat. Durch den zunehmenden Elektrotrend wittern hier viele eine neue Chance.

Während Automobilunternehmen in der Vergangenheit über Abonnements gesprochen haben, stiegen die Diskussionen in den Gewinnmitteilungen im vergangenen Jahr mit dem Eintritt von mehr OEMs in diesen Bereich stark an. Die Erwähnung von Abonnements in Gewinnmitschriften stieg 2020 um rund 73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, so die Analytics-Plattform von GlobalData. "Eine wichtige Lektion des Jahres 2020, die mehrere Unternehmen auf die harte Tour gelernt haben, ist die Diversifizierung der Vertriebskanäle", so Rinaldo Pereira, Analyst bei Global Data. "Mehrere Autohersteller wie Audi und BMW haben in den letzten fünf Jahren den Abo-Vertrieb ausprobiert, waren aber nicht übermäßig erfolgreich. Dennoch gibt es immer noch eine große Chance für Automobilhersteller, wiederkehrende Umsätze über ein Abo-Modell zu generieren - zum Beispiel, um Kunden zu gewinnen, die auf Elektrofahrzeuge umsteigen wollen."