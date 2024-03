Übergang zum Software-Defined Car beschleunigen

GM, Magna und Wipro haben SDVerse gemeinsam konzipiert und entwickelt. Die Verwaltung erfolgt gemeinsam durch die Gründungsmitglieder. Der Strategieberater Roland Berger fungiert seit Beginn des Programms als strategischer Berater des Projekts. Zum CEO von SDVerse wurde Prashant Gulati ernannt.

Jörg Grotendorst, Senior Vice President, Corporate R&D bei Magna, hebt hervor: "SDVerse bietet die Möglichkeit, Softwareentwicklungs-, Vertriebs- und Beschaffungsprozesse zu revolutionieren und letztlich den Übergang der Branche zum softwaredefinierten Fahrzeug zu beschleunigen." Dan Nicholson, Vice President, Strategic Technology Initiatives, General Motors, sieht darin "eine unabhängige, branchengesteuerte zentrale Anlaufstelle in Sachen Software für eingebettete Systeme." Roland Berger-Partner Konstantin Shirokinskiy sieht für OEMs und Zulieferer in SDVErse "eine Blaupause, um ihren Bedarf an eingebetteter Software effizienter zu decken."