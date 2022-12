Renault ermöglicht Waze-Debüt im Infotainment

Das Navigationssystem Waze gewinnt immer mehr an Beliebtheit. Grund genug für Renault, die Anwendung als erster Automobilhersteller in das eigene Infotainmentsystem aufzunehmen, um so möglicherweise ein komfortableres Nutzererlebnis zu schaffen.