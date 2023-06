Der Verwaltungsrat von Renault hat die Ernennung von CEO Luca de Meo zum neuen Chairman und CEO der Tochter Ampere genehmigt. Der Renault-Chef steht damit in Zukunft nicht nur an der Spitze des Autoherstellers, sondern leitet ab der im zweiten Halbjahr geplanten Ausgliederung von Ampere auch dessen Software- und Elektrifizierungsgeschäft. Zur Seite stehen werden de Meo ab diesem Zeitpunkt Josep Maria Recasens als COO sowie Vincent Piquet als CFO. Weitere Einzelheiten zur neuen Führungsriege der Unternehmenstochter sollen auf einem Capital Market Day im zweiten Halbjahr bekanntgegeben werden.

„Dank der Arbeit der vergangenen zwei Jahre steht Ampere kurz vor dem Start und kann sich vom ersten Tag an auf einzigartige Ressourcen stützen: eine der am stärksten integrierten EV-Wertschöpfungsketten der Branche, ein bahnbrechender Ansatz für Software Defined Vehicles und hochmoderne Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten“, sagt Luca de Meo. Die Kombination „aus einem agilen Pure Player und den Stärken eines etablierten Automobilherstellers“ mache Ampere in der Branche einzigartig.

Ampere soll Kosten senken und Gewinne erhöhen

Als Ziele rief de Meo aus, die Kosten der kommenden Fahrzeuggeneration um rund 40 Prozent zu senken, Technik und Innovation in den Mittelpunkt von Ampere zu stellen und ansprechende Produkte zu attraktiven Preisen zu liefern. Ampere strebt bis 2030 eine durchschnittliche jährliche Umsatzwachstumsrate (CAGR) von 30 Prozent an. Da 80 Prozent der Investitionen bereits getätigt sind, sollen der Betriebsgewinn und der freie Cashflow bereits 2025 den Break-even erreichen. Für 2030 ist eine zweistellige Marge angepeilt.