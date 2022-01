In einem Ranking der Innovationsstärke der globalen Autohersteller seit 2016 liegen Volkswagen, BMW und Daimler auf den ersten Rängen, gefolgt von Hyundai, Ford und Stellantis. Mit BYD, Great Wall und Geely finden sich erstmals drei chinesische Hersteller in den Top 10 der Studie AutomotiveINNOVATIONS des Center of Automotive Management (CAM). Verlierer der aktuellen Entwicklung sind neben GM vor allem die japanischen Hersteller: Weltmarktführer Toyota findet sich lediglich auf Rang 13 wieder, auch Nissan und Honda rutschen im Ranking ab. Gleichzeitig drängen neue Unternehmen wie Xpeng, Nio, Rivian oder Lucid mit hoher Dynamik auf den Markt.

In den Jahren 2019 bis 2021 hat der Studie zufolge Volkswagen vor allem bei elektrischen Antrieben sowie neuen HMI-Konzepten Fortschritte machen können. Daimler kann mit der neuen S-Klasse und Neuerungen wie dem MBUX-Interieur-Assistenten oder dem Digital Light punkten. Dennoch liegen die Stuttgarter mit 118 Welt- und Konzernneuheiten knapp hinter BMW, die 125 serienreife Innovationen vorweisen.

Ford und chinesische Hersteller im Aufwärtstrend

Im Verfolgerfeld setzt Tesla unter anderem Maßstäbe beim elektrischen Antrieb und Fahrerassistenzsystemen, während Ford auf dem sechsten Rang einen deutlichen Sprung nach vorne macht. Zwischen 2019 und 2021 konnte der US-Hersteller die Anzahl der registrierten Konzern- und Weltneuheiten im Vergleich zu den Jahren 2016 bis 2018 mehr als verdoppeln. Positiv heben die Studienautoren etwa den Mustang Mach-E und dessen elektrische Reichweite sowie die Möglichkeiten für OTA-Updates im F-150 hervor.