Die zweite Generation der Fakultät 73 startet das Qualifizierungsprogramm ab März an der AutoUni in Wolfsburg. Die Bewerbungsphase für die dritte Ausbildungsrunde läuft noch bis zum 8. März 2020.

Seit März 2019 qualifiziert Volkswagen in der Fakultät 73 IT-Talente zu Junior-Softwareentwicklern. Analog zu den ersten beiden Generationen werden zum 1. September 100 Plätze über ein mehrstufiges Auswahlverfahren vergeben. Wie in der Roadmap „Digitale Transformation“ in 2019 geplant, verdoppelt der Volumenhersteller damit seine Plätze an der Fakultät 73 in diesem Jahr.

Für die Fakultät 73 sucht Volkswagen sowohl innerhalb des Unternehmens als auch extern Talente für Softwareentwicklung und qualifiziert sie praxisnah. Volkswagen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behalten während der Qualifizierung ihre aktuellen Konditionen. Neueingestellte Talente bekommen eine Vergütung analog zu den Dualstudierenden von Volkswagen.