Schuster, bleib bei deinen iPhones: Nachdem in den zurückliegenden Jahren die Gerüchteküche um ein mögliches Auto von Smartphone-Gigant Apple auf oberster Stufe brodelte, kam nun das (für viele erleichternde) Signal aus Cupertino: Das Geheimprojekt „Titan“ ist nicht mehr. Doch bedeutet dies nun, dass der vielbeschworene Kampf der Welten ausgestanden ist und Autobauer jetzt wieder entspannt dem althergebrachten Autoverkauf frönen können? Natürlich nicht, betonen auch Pascal und Yannick in ihrer neuesten Folge von „Was mich bewegt“. Denn es gibt freilich schon heute Wertschöpfungs-Pfründe, die für Tech-Riesen wie Apple, Google und Co. viel interessanter sind…