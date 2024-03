Europäische Automobilhersteller müssen wachsam bleiben

Das könnte vielleicht auch der Grund dafür sein, dass Apple Spekulationen zufolge darüber nachgedacht hatte, eine Abkürzung mit dem Kauf eines Autoherstellers wie McLaren oder eines Autozulieferers zu nehmen. Tesla-Chef Elon Musk behauptete vor ein paar Jahren, er habe inmitten der existenziellen Probleme des Autobauers beim Produktionsstart des Volumenfahrzeugs Model 3 ein Angebot an Apple gerichtet, das Unternehmen zu kaufen. Apple-Chef Cook habe hingegen kein Interesse an einem Treffen gezeigt.

Mit einem Start 2028 wäre Apple nicht der erste Elektronik-Konzern mit einem eigenen Auto gewesen: Sony will sein gemeinsam mit Honda entwickeltes Elektrofahrzeug unter dem Markennamen Afeela 2026 auf den Markt bringen und stellt den Wagen bereits vor der Annahme von Vorbestellungen im kommenden Jahr in den USA aus. Auch Xiaomi, Anbieter von Smartphones und anderer Elektronik aus China, will bald den Verkauf seines Elektroautos SU7 im Heimatmarkt starten. Google hatte einst einen kleinen selbstfahrenden Zweisitzer entwickelt, inzwischen baut die Schwesterfirma Waymo ihre Robotaxi-Technik aber in Elektroautos von Jaguar ein.

Fintl sieht diese Unternehmen auch weiterhin auf dem Vormarsch: „Die Ambitionen der Techplayer sind sicherlich ungebrochen. War es bisher oft so, dass der Einstieg in die automobile Welt mit einem eigenen Fahrzeug verbunden war, so zeigt sich in den letzten Jahren, dass der Weg in den Automobilmarkt vielleicht neu gedacht werden muss." Die Tech-Giganten würden der Branche in Zukunft nicht mehr nur als Lieferanten von Komponenten für das Fahrzeugbetriebssystem sowie Infotainmentlösungen begegnen – vielmehr würde das Feld der KI-Assistenten ein neues Einfallstor in die Fahrzeugflotten der Welt werden. Angesichts der starken Konkurrenz aus den USA und China müssten europäische Hersteller besonders wachsam sein und technologische Alternativen – sei es aus Deutschland, Frankreich oder UK – im Blick behalten. Sonst drohten neue Abhängigkeiten.

mit Material der dpa