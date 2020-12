Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Coronakrise komme der Befragung eine ganz besondere Bedeutung zu, teilt das Beratungsunternehmen BearingPoint mit. Denn Organisationen müssen auf viele Herausforderungen gleichzeitig reagieren; hier würden sich der Agile Pulse 2020 Studie zufolge Unterschiede zwischen den Organisationen, die bereits über agile Arbeitsformen verfügen und denen, die diese erst einführen, zeigen. 372 Personen aus verschiedenen Unternehmen sowie Organisationen der öffentlichen Hand haben sich beteiligt.

Immer mehr Organisationen setzen der Umfrage zufolge auf Agilität. So haben laut BearingPoint von den befragten Organisationen 62 Prozent in den vergangenen drei Jahren agile Methoden eingeführt. Weiterhin geben 20 Prozent an, dass agile Methoden bereits seit vier bis sechs Jahren in ihrer Organisation im Einsatz sind. Auffällig in diesem Zusammenhang sei es, dass sehr große Organisationen mit mehr als 5.000 Mitarbeitenden dabei noch eher am Beginn ihrer agilen Reise stünden.