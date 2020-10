Exklusiv Vorreiter in Deutschland Daimler kündigt Zertifizierung für autonomes Fahren an

Auf dem IfA-Branchengipfel in Nürtingen gibt Ola Källenius einen Einblick in die Zukunftsvisionen bei Daimler. Eine Überraschung: Der OEM will noch im nächsten Jahr die Zertifizierung von autonomen Fahrfunktionen wagen. Erfahren Sie mehr zu den Plänen von Daimler.