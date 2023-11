Als Marke des Volkswagen-Konzerns arbeitet Elli an den Schnittstellen zwischen Elektromobilität und Energiewende. Ellis Vice President Joschi Jennermann gliedert die Aktivitäten des Anbieters für Energie- und Ladelösungen in insgesamt vier Bereiche. Zum einen sieht sich das Unternehmen als Mobile Service Provider, der den Flickenteppich an Hunderten verschiedener Tarife innerhalb Europas bündelt und als möglichst einfachen Tarif dem Kunden anbietet. Zweitens sollen mit Hilfe von intelligenten Steuerungen für marktpreisorientiertes Laden und bidirektionalem Laden Privatkunden in naher Zukunft die Energiewende im eigenen Zuhause vorantreiben können.



Für Geschäftskunden und Flottenbetreiber setzt Elli unter anderem auf batteriegestützte Schnellladesäulen, sogenannte Flexpoles, die bis zu 160 kW Ladeleistung bieten. Zu guter Letzt will die VW-Tochter den Ausbau erneuerbarer Energien unterstützen und hat deshalb testweise alte Batteriemodule zu stationären Speichern verschaltet. Günstigen, aus erneuerbaren Energien erzeugten Strom will das Unternehmen dort zwischenspeichern und zu Zeiten höherer Marktpreise wieder veräußern. Elli hat dazu in diesem Jahr mit dem Arbitrage-Handel an der europäischen Strombörse Epex Spot begonnen.