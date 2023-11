Findet es wenig konstruktiv, ÖPNV und Pkw gegeneinander auszuspielen: Anna-Theresa Korbutt, Geschäftsführerin beim Hamburger Verkehrsverbund (Bild: Faces by Frank)

Eine Art Airbnb der Mobilität

Weshalb der ÖPNV den privaten PKW nicht ersetzen kann, dies aber auch gar nicht muss, um ein attraktiver Anbieter im Bereich Business-Mobility zu werden, hebt Anna-Theresa Korbutt, Geschäftsführerin beim Hamburger Verkehrsverbund, in ihrem Vortrag in München hervor. „Lasst uns das schicke Auto doch in den ÖPNV integrieren“, sagt sie. Dies könnte beiden Seiten helfen und die gespielte Feindschaft zwischen den beiden Systemen beenden. Korbutt will eigenem Bekunden zufolge aufmischen, Klischees zerstreuen, die die beiden Branchen so stark trennen. Sie glaubt, dass es ein gegeneinander Ausspielen überhaupt nicht braucht. Dem Megathema Klimawandel könne man sich jedenfalls nicht mehr entziehen. In Zeiten, in denen Dienstwagenprivilegien abgeschafft werden und Firmen nach Alternativen wie dem Verkehrsbudget streben, braucht es ihr zufolge schlicht einen ÖPNV mit „On Tops“.



Alleine könne das der ÖPNV wohl nicht stemmen, denn dieser sei zu wenig präsent, sagt Korbutt. Daher müsse man Partner suchen. Die Verkehrsexpertin ist daher der Auffassung, bestehende Infrastrukturen zu nutzen und bestehende Assets zu verbessern und mahnt eine Kombination aus ÖPNV und Pkw an, in der man Bestands-Pkw in das System einbindet und einen Fahrpreis bezahlt, der vom Arbeitgeber subventioniert wird. Man nehme sich vor, dieses private Uber-Modell in das eigene Vetriebssystem einzubinden: eine Art AirbnB-Modell der Mobilität.