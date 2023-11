Im Kontext mit dem ÖPNV wird öffentlich häufig über die Nutzer, aber selten über die Mitarbeitenden der Verkehrsbetriebe gesprochen. Welche Kompetenzen müssen diese beim HVV in Zeiten der vernetzten Mobilität mitbringen?

In erster Linie Passion für ihre Aufgabe – das ist das, was jedes Geschäft gut und fruchtbar macht. Natürlich werden viele Aufgaben zunehmend digitaler und vernetzter. Das fordert uns alle in allen Lebenssituationen täglich heraus. Wie jede andere Branche auch müssen wir in unsere Mitarbeiter*innen investieren und sie fortbilden. Neues erklären und vorzeigen – am Puls der Zeit bleiben. Wenn wir das schaffen, können wir auch weiterhin das Beste für unsere Kund*innen erreichen.

Zum Abschluss vielleicht noch eine persönlichere Frage von jemandem, dessen Weg ins Office rund 20 Minuten mit dem Auto, aber rund 70 Minuten mit dem ÖPNV dauert: Was sind Ihre zukünftigen Pläne dafür, die ruralen Gebiete besser an den städtischen Raum anzubinden?

70 Minuten im ÖPNV kann man grundsätzlich auch sehr sinnvoll und produktiv nutzen. Meine persönliche Erfahrung mit langen Pendlerzeiten ist: Mails, Telefonate, Vorbereitungen für Termine etc. – alles gut möglich und sinnvoll investierte Zeit. Das kann ich von den 20 Minuten Reisezeit mit dem Auto nicht immer behaupten. Aber wird der ÖPNV auch im ländlichen Gebiet überall präsent sein können? Das ist eine Frage der Finanzierung – auch die öffentlichen Haushalte können jeden Euro nur einmal ausgeben. Ich glaube deshalb nicht, dass wir alle Gebiete in Deutschland mit einem 10-Minuten-Takt versorgen können. Umso wichtiger wird es sein, den privaten Pkw zu einem Teil des ÖPNV zu machen – wenn Sie auf Ihrem Weg zum Büro noch zwei oder drei weitere Personen in die Stadt mit rein nehmen, dann ist uns allen schon sehr geholfen!