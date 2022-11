Miles Mobility übernimmt von Volkswagen Pkw die Gesellschaft UMI Urban Mobility International, zu der auch das Carsharing-Angebot WeShare gehört. Neben den Assets, die durch die WeShare-Übernahme neu in die Miles-Dienste einfließen, hat der Mobility-Player zudem weitere Fahrzeuge von Volkswagen geordert. Insgesamt sollen ab 2023 mehr als 10.000 vollelektrische Fahrzeuge von Audi, Seat und Volkswagen in die Flotte integriert werden.

„Neue Mobilitätsdienstleistungen wie Auto-Abos und Carsharing erfreuen sich großer Nachfrage. Ein Trend, an dem wir noch stärker partizipieren wollen. Mit einem starken Partner als Betreiber der Flotte und mit Fahrzeugen verschiedener Marken des Volkswagen Konzerns wird Carsharing in der Breite für noch mehr Kundinnen und Kunden verfügbar“, erklärt Christian Dahlheim, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen Financial Services AG, bei der die Volkswagens Mobility-Aktivitäten gebündelt sind. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Miles einen perfekten Partner gefunden haben, dessen Angebot über die Mobilitätsplattform von Volkswagen buchbar sein wird. WeShare-Kunden profitieren dann von Carsharing in gleich acht deutschen Großstädten.“