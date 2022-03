Nutzern der Sixt-App soll das Angebot ab April zur Verfügung stehen. Nach dem Anbieter Tier rekrutiert Sixt damit bereits den zweiten Partner im Bereich der Mikromobilität und baut so die Mobilitätsplattform One weiter aus. Den Kunden werde man alles über nur eine App anbieten, mit einem Login und einem einheitlichen Zahlungsmittel, heißt es bei Sixt. Allen bereits angemeldeten Sixt-Share-Kunden steht das Angebot im Laufe des Aprils zur Verfügung. Neukunden, die die Bikes über die App von Sixt buchen möchten, müssen lediglich ein Zahlungsmittel hinterlegen, um sich einmalig zu legitimieren.

Verfügbar sind die Nextbike-Räder zum Start in rund 50 deutschen Städten, darunter Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln und Leipzig. Aktuell hat Nextbike sein Bike-Sharing weltweit in über 300 Städten etabliert. Das Angebot sieht man als Ergänzung zum Carsharing und ÖPNV. Je nach Stadt können die Fahrräder entweder an festen Stationen oder in sogenannten Flexzonen gemietet und abgegeben werden. Wird die Miete abseits einer Station oder außerhalb einer Flexzone beendet, fällt eine einmalige Servicegebühr an. Auf einer Standortkarte in der Sixt-App ist dargestellt, wo sich die nächste Station befindet und welches Gebiet die Flexzone umfasst.