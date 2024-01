Von der Logistik über Sharing-Anbieter bis zum Autovermieter: Fuhrparks zu betreiben ist ein komplexer Job. Zudem werden Kunden anspruchsvoller und die Kosten steigen. Steuergeräte und Sensoren an Bord liefern eine solide Datenbasis, um Flotten möglichst reibungslos und effizient zu betreiben. Nur: Man muss die Informationen, die das Internet der Dinge, was in modernen Fahrzeugen längst Einzug gehalten hat, nutzbar machen – woran es noch oft mangelt.

„Das IoT spielt eine zentrale Rolle, denn es bietet Fuhrparkmanagern, Logistikunternehmen und Fahrern die Möglichkeit, fundierte Entscheidungen nahezu in Echtzeit zu treffen“, heißt es beim Chipgiganten Intel, der entsprechende Lösungen anbietet. So könnten etwa Edge-fähige IoT-Lösungen für die Telematik Daten über den Fahrzeug- und Straßenzustand im Fahrzeug erfassen, speichern und analysieren. „Darüber hinaus können die Daten, sobald sie erfasst wurden, in die Cloud hochgeladen werden, um globalen Zugriff und Analysen zu ermöglichen, einschließlich der Identifizierung von Trends und vorausschauenden Prognosen“, so die Experten von Intel. Wer seinen Fuhrpark bestmöglich managen möchte, sollte Kraftstoffverbräuche, Instandhaltungen, Fehlercodes der Fahrzeuge, deren Standorte, Routen und Frachten im Blick behalten – und zwar in Echtzeit.

Fuhrparkmanagement braucht einheitliche Plattformen

Daran mangelt es bisherigen Telematiklösungen, bei denen meist über einen Dongle und andere Erfassungssysteme nur wenige Daten übermittelt werden (etwa zu Position, Routen und Kraftstoffverbrauch). Fuhrparkmanager erhalten diese meist mit großem Zeitverzug, womit sich eine Flotte nicht flexibel dirigieren lässt. In modernen Fahrzeugen laufen große Datenmengen aus dem Auto und seiner Umgebung meist in einem zentralen Computer an Bord zusammen, wo sie sofort verarbeitet werden. IoT auf Rädern. „So können Fuhrparkmanager unmittelbar bei der Problemlösung, der Fahrerführung und der Entscheidungsfindung helfen“, benennt man bei Intel den entscheidenden Shift.