Für den Arbeitgeber bietet das Tool unter anderem die Möglichkeit, Abläufe zu automatisieren und eingereichte Belege automatisch der bestmöglichen Besteuerung zuzuführen, so das Versprechen des Unternehmens. Das Mobilitätsbudget könnte nicht nur als Alternative zum Dienstwagen angeboten werden, sondern auch als zusätzlicher Anreiz, wenn etwa ein kleineres Fahrzeug gewählt wird. Außerdem soll das System attraktive Zusatzleistungen für potenzielle und bestehende Mitarbeiter eröffnen. Durch die Funktionsweise der Plattform sind zudem keine expliziten Partnerschaften mit angeschlossenen Mobilitätsdienstleistern nötig. Nutzer können daher theoretisch ihre Belege für die Nutzung aller Verkehrsträger vom Privatfahrzeug bis hin zum Bikesharing sowie für Kauf oder Reparatur des eigenen Fahrrads einreichen.

Free Now setzt alles auf eine Karte

Im Rahmen des Produktes Employee Benefits bietet auch der Mobilitätsanbieter Free Now ein eigenes Angebot. Bei der Mobilitätsbenefits-Karte handelt es sich um eine virtuelle Prepaid-Karte, mit der Nutzer ein vorab bestimmtes Guthaben für die private und berufliche Mobilität nutzen können – auch wenn diese nicht im Angebot von Free Now enthalten sind. Genutzt werden können mit dem Anfang 2023 eingeführten Service etwa der ÖPNV, Fahrrad-Leasing, Fähren oder Autovermietungen. Auf Wunsch der User habe man auch die Funktion eingeführt, das Guthaben im Ausland zu nutzen.

„Mit der komfortablen Bezahlung per Mobilitätsbenefits-Karte können private und geschäftliche Reisen ganz einfach beglichen werden. Dies ist auch ein entscheidender Vorteil, wenn es darum geht, Talente über zusätzliche Leistungen langfristig ans Unternehmen zu binden”, sagt Fabio Griemens, Commercial Director bei Free Now for Business. "Wir gehen davon aus, dass der Markt sehr gut auf dieses Produkt reagieren wird, da es vor dem Hintergrund von New Work und Home Office eine deutlich flexiblere Sichtweise auf das Thema Mobilität ermöglicht.“

Griemens zeigt sich überzeugt, dass das Modell des Mobilitätsbudgets künftig Schule machen wird: Eine eigene Umfrage unter 162 Mitgliedern der Smart Mobility Community von Fleet Europe habe ergeben, dass in den nächsten drei Jahren die Nutzung von Dienstwagen deutlich zurückgehen werde. Gleichzeitig plane die Hälfte der Befragten, ihren Mitarbeitern künftig ein Mobilitätsbudget anzubieten.

Bonvoyo bereitet den Rollout vor

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch das von der Deutschen Bahn ausgegründete Spin-off Bonvoyo: Auch hier kann der Arbeitgeber individuelle Budgets für die Nutzung von Fahrrad, ÖPNV, Auto, Sharingfahrzeug, Taxi und Co. festlegen. Dabei sollen die Planung, Buchung und Verwaltung aller Fahrten über eine einzige App erfolgen. Für die eigenen Dienste Call a Bike, Flinkster, sowie den öffentlichen Regional- und Fernverkehr können die Kosten direkt über den Arbeitgeber abgerechnet werden. Für weitere Dienste sieht auch Bonvoyo die Einreichung von Belegen durch den Mitarbeiter vor. Aktiv ist das Unternehmen unter anderem schon in Hamburg: Gemeinsam mit den Verkehrsbetrieben steht hier das Angebot HVV-M bereit, das aus einem Förderprojekt des BMVI hervorgegangen ist.

Mit der entsprechenden App zum Mobilitätsbudget, die man auch als Whitelabel-Lösung anbiete, gehe man jetzt in die breitere Vermarktung, erklärt Jürgen Gudd, Vorsitzender der Geschäftsführung bei DB Connect, im Rahmen des Mobility Circle 2021. Mit dem Rollout zielt das Unternehmen auf Firmen, die ihren Mitarbeitern ein differenziertes Mobilitätsangebot unterbreiten wollen. Gudd zufolge sei die Besonderheit von Bonvoyo, dass man nicht aus der Sicht eines Carsharing-Anbieters, sondern aus der des ÖPNV denke und dies als eigene Philosophie und USP begreife.