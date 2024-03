Das Gemeinschaftsunternehmen profitiere insbesondere durch die langjährige Erfahrung von NTT DATA im Bereich der agilen Softwareentwicklung und seiner Vernetzung in der rumänischen IT-Szene. Der neue Standort in Rumänien, Cluj-Napoca (Klausenburg), soll unter anderem Projekte und Innovationen für die Produktion, Entwicklung, das Personalwesen, den Vertrieb und BMW Financial Services vorantreiben. Die Universitäts-Stadt biete ein starkes Ökosystem für Innovationen mit solidem Unternehmertum, Startups und einer hohen Anzahl von Talenten in der Tech-Szene, heißt es. Daraus könnte sich hohes Potenzial für ein langfristiges Wachstum des Jungunternehmen ergeben, so BMW.

Nach einem Start mit 120 Beschäftigten soll das Joint Venture Ende 2024 rund 250 Softwareentwickler beschäftigen. Bis 2027 wird eine vierstellige Mitarbeiterzahl angestrebt. „Wir setzen mit NTT DATA auf einen weiteren starken Partner, der ein hervorragendes Netzwerk in einer lebendigen Technologie-Region hat und es uns ermöglicht, schnell und gezielt weitere Softwarekompetenzen aufzubauen. Das ist eine unserer Antworten auf den Fachkräftemangel in der IT“, kommentiert Alexander Buresch, CIO und Senior Vice President der BMW Group IT.