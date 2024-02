Wer in BMWs Forschungs- und Innovationszentrum, kurz FIZ, von einem Punkt zum anderen will, sollte Zeit und eventuell Wanderschuhe mitbringen. Der gesamte Entwicklungskomplex umfasst rund 50 Hektar, allein der 2020 eröffnete Nordbereich, in dem unter anderem die Hard- und Software für BMWs Neue Klasse erdacht wird, erstreckt sich auf gut 150.000 Quadratmetern – eine Fläche, auf der man das halbe Oktoberfest aufbauen könnte.

Trotz der weiten Wege in der realen Welt ist BMWs Entwicklung in den letzten Jahren vor allem im Digitalen deutlich näher zusammengerückt. Und das ist auch dringend notwendig angesichts der immensen Herausforderungen, die das Software-Defined Vehicle (SDV) an die althergebrachten Automobilbauer stellt. Ständige Vernetzung, OTA-Updates, digitale User Experience und hochautomatisierte Fahrerassistenz stellt völlig neue, hochkomplexe Anforderungen an die Fahrzeugarchitektur und verlangt zudem ein fundamentales Umdenken in der Entwicklung. Und das vor allem für das neue Herzstück des Autos: der Software.