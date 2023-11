Die Autohersteller preisen das softwaredefinierte Fahrzeug, bereit sind dafür aber nur die wenigsten – so der Tenor auf dem automotiveIT car.summit 2023. Aktuelle Fahrzeugarchitekturen werden der Vielzahl an Features in Bereichen wie ADAS oder Infotainment sowie der propagierten Update-Kultur über den gesamten Lebenszyklus nicht mehr gerecht. „Wir kommen aus einer Zeit mit ganz viel Kabelbaum und etlichen Steuergeräten“, erläutert Jan Wehinger, Partner bei der MHP Management- und IT-Beratung. Die E/E-Architektur gerate an ihre Grenzen.

„Die Verkabelung hängt derzeit von der konkreten Ausstattung ab“, sagt Claudio Longo, Vice President Research & Advanced Engineering Software and Central Technologies bei Continental Automotive. In Luxusautos seien über 120 Steuergeräten verbaut, die jeweils eine eigene Software besitzen und sich einer entsprechenden Funktion widmen. Der zunehmenden Komplexität werde dies nicht mehr gerecht. Hochleistungsrechner fänden deshalb schon jetzt ihren Weg ins Fahrzeug. In Verbund mit verschiedenen Zonen könnten sie künftig dabei helfen, Software und Hardware besser zu separieren, so der Continental-Experte.