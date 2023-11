Herr Mathes, die zonale E/E-Architektur ist seit Jahren in aller Munde. Ist die Aufteilung in Domänen nicht mehr zeitgemäß?

Zunächst stellt sich die Frage, ob zonale Architektur und Domänenarchitektur wirklich Widersprüche sind. Ich halte die Erzählung ein Stück weit für irreführend, dass es sich hierbei um eine lineare Entwicklung handeln würde. Was tatsächlich passiert und was natürlich Zeit braucht, weil es so stark in die Architektur der Fahrzeuge und die Geschäftsmodelle der Unternehmen eingreift, ist eine Entwicklung zum software-defined Vehicle. Bei der traditionellen Herangehensweise wurde versucht, Basisausstattungen günstig in den Markt zu bringen und alle Sonderausstattungen über eigene Anschlüsse an die bestehende Architektur anzubinden. Durch diese Kapselung hat es weder richtige Zonen noch Domänen gegeben. Das hat jahrzehntelang gut funktioniert. Inzwischen haben sich aber die Anforderungen der Kunden verändert. Auf die Hersteller kommt ein immenser Aufwand bei der Systempflege zu. Deshalb muss die Hardware standardisiert und die Anzahl der Varianten dramatisch reduziert werden. Ob dafür nun eine zonale Architektur genutzt wird, ist erstmal zweitrangig. Das wichtigste Merkmal der aktuellen Entwicklung ist die Zentralisierung der Rechenleistung. Unter anderem lässt sich dies im Infotainment oder bei der Einbindung in Kommunikationsnetzwerke und Cloud-Systeme beobachten.

Wie unterscheidet sich der zonale Ansatz denn von einer Domänenarchitektur?

Es besteht kein Widerspruch zwischen den beiden Architekturen. Ob die Zentralisierung der Rechenleistung in einer zentralen Box oder in mehreren Domänen geschieht, ist zunächst einmal nicht so relevant. Anhand eines Extrembeispiels lässt sich der Unterschied aber gut erklären: Wenn ein Kerncomputer alle Funktionen zusammenfasst, müssen alle Funktionen, Sensoren und Displays an diese Box angeschlossen werden. Wenn an dieser Box etwas nicht mehr funktioniert, wäre das ein großes Problem. Man muss also genau überlegen, wie Informationen aggregiert werden und wie die notwendige Leistung für die Komponenten intelligent verteilt wird. Das kann nach Funktionen erfolgen wie bei der Domänenarchitektur oder eben nach Lokation im Fahrzeug. Und damit wären wir bei der zonalen Architektur angelangt.