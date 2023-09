In Krisen wird die IT schnell wieder vom Enabler zum Kostenfaktor. Konnten Sie Ihre Budgets auch in schwierigen Zeiten aufrechterhalten?

Buck: In schwierigen Zeiten müssen alle mithelfen. Natürlich legen wir in der IT Kostenbewusstsein an den Tag. Eine Investition in die IT kann zu deutlichen Effizienzsteigerungen im ganzen Unternehmen führen, das sieht auch unser Executive Board so. Es ist ganz einfach: Je mehr Sie sparen müssen, desto mehr IT ist oft gefragt. Sei es in Sachen Automatisierung oder Data Analytics, in finanziell anspruchsvollen Zeiten kommt der IT eine entscheidende Rolle zu. Um die Frage also konkret zu beantworten: Nein, ich hatte bislang nie ein Problem, das nötige Budget zu bekommen, um das Unternehmen IT-seitig voranzubringen.

Wie sieht Ihre Cloudstrategie aus und was sind die nächsten Schritte? Gehört On-Premises komplett der Vergangenheit an?

Buck: Nicht ganz, momentan hosten wir noch die gesamte SAP-Landschaft on-premise. Das war beim Spin-off der Vitesco Technologies IT-seitig das Einzige, was wir eins zu eins ins Rechenzentrum unseres Dienstleisters kopiert haben. Aber auch da sind wir gerade in einem Projekt dabei, die SAP-Systeme über den sogenannten SAP-Rise-Ansatz in die Cloud zu heben. Die restliche IT-Infrastruktur ist bei uns in der Cloud, wir haben beim Spin-off mit AWS nur auf einen Cloudanbieter gesetzt. Für all das haben wir eine eigene Plattform entwickelt, die Vitesco Cloud Foundation. Die soll sicherstellen, dass Cloud-Accounts sicher sind und unseren Standards entsprechen. Die Plattform ist mittlerweile erweitert auf die Microsoft Azure Cloud, so dass man bei Vitesco Technologies auf zwei verschiedene Cloudangebote mit den entsprechenden Services zurückgreifen kann. Wir denken aktuell darüber nach, die Plattform auch für einen dritten Cloudanbieter zu öffnen.

Sprechen wir über KI: Spätestens seit ChatGPT sind intelligente Algorithmen in aller Munde. Wo ist KI heute schon bei Vitesco Technologies im Einsatz?

Buck: Operativ im Einsatz befindet sich künstliche Intelligenz bei uns vor allem in der Fertigung. Auch hier haben wir eigens eine Plattform geschaffen, die die Werke mit den entsprechenden KI-Frameworks für die Implementierung entsprechender Use Cases unterstützt. Dazu gehört beispielsweise die End-of-Line-Inspection, bei der smarte Algorithmen kamerabasiert entscheiden, ob ein Teil qualitativ den Anforderungen entspricht oder nicht. Das sind sozusagen die klassischen Machine-Learning-Szenarien, bei denen wir in der Umsetzung schon am weitesten sind. Beim Blick auf Generative AI – und Sie haben das Thema ChatGPT angesprochen – sehen wir gerade unter anderem großes Potenzial im Engineering-Umfeld. Hier denke ich beispielsweise an die Analyse und den Vergleich von Anforderungen verschiedener Kunden bei der Erstellung der passenden Test-Cases bis hin zur Unterstützung bei der Softwarenentwicklung. Dabei diskutieren wir auch den Faktor Human-in-the-Loop. Sprich: Am Ende muss immer noch ein Mensch die KI-erzeugten Ergebnisse kontrollieren und überprüfen. Aber grundsätzlich wird uns vor allem die generative KI im Entwicklungsumfeld mehr Geschwindigkeit einbringen und damit die immer wichtiger werdende Time-to-Market verkürzen.