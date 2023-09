Daten sind die zentrale Währung für Schaeffler

Zu Vottelers Aufgaben und den seines Teams zählt es, zwischen der Produktwelt und der digitalen Welt Differenzierungen zu erschaffen. Dazu sei das erwähnte Ausschauhalten nach Trends wie etwa nach der KI ChatGPT und dem Metaverse unerlässlich. Sein Team müsse dazu „kontinuierlich auch auf Trends und Wellen achten, um das für uns Passende zu identifizieren und dann zum richtigen Zeitpunkt zu nutzen, quasi zu surfen“. Votteler stellt in diesem Zuge klar fest: „Digitalisierung sehen wir nicht nur als Herausforderung, sondern als entscheidenden Hebel, mit dem wir noch schneller und durchsetzungsfähiger werden und einen Mehrwert für unsere Kunden schaffen.“

Um diesen Mehrwert zu generieren, konzentriere man sich bei der Umsetzung zunächst auf die Optimierung der Wertschöpfungskette, sowohl intern als auch im Zusammenspiel mit den Geschäftspartnern. Die entscheidende Währung dabei sind ganz klar Daten. Bereits beim Design der Produkte entstehen sehr viele davon. Wenn man die bei der Produktion mithilfe von Sensorik gewonnenen Daten ergänze und verknüpfe, entstehe ein Digital Twin, beschreibt Votteler. „Dem physischen Element fügen wir also ein digitales Abbild hinzu. Zum Digital Twin gehören auch Daten, die das Produkt im Einsatz liefert. Diese können wir zu seiner kontinuierlichen Verbesserung nutzen.“ Für diesen Mehrwert setzt man beim Zulieferer auch auf Partnerschaften, wie etwa mit Microsoft oder PTC, deren Software- und Cloudlösungen insbesondere die Ingenieure im Entwicklungsprozess nutzen.

Auf diesen Säulen steht die Digitalisierung bei Schaeffler

Wenn man sich das digitale Agieren des Zulieferers plastisch vorstellen mag, ist dazu ein Bild mit vier Säulen hilfreich, auf denen die digitale Transformation bei ihm steht: Diese sind Digital Workplace, Cyber-Physical Equipment, Digital Value Chain und Smart Products. Im Digital Workplace sieht man beim Zulieferer nichts weniger als eine Revolution der Arbeitswelt. Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus allen Bereichen soll nämlich flexibler Zugriff auf Tools, Daten und Kommunikationsmöglichkeiten geboten werden – unabhängig von Zeit und Ort. Dadurch sollen die Menschen nicht nur effizienter und agiler, sondern auch enger zusammenarbeiten können. Beim Unternehmen gibt es dafür SchaefflerGPT, eine KI-gestützte Form der Kommunikation, die laut Votteler einen niederschwelligen, aber sehr gut abgesicherten Zugang zu modernen digitalen Instrumenten liefere und ein Beispiel für eine Anwendung sei, die recht flott zu einem „Produktivitäts-Boost“ führen könne. Zur Säule cyber-physische Ausrüstung zählt das Unternehmen die digitale Vernetzung der Produktionsanlagen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Hierfür werden insbesondere die Sensoren der Maschinen genutzt. Beim Zulieferer erachtet man dies als eines der wichtigsten Ziele der digitalen Agenda, angetrieben von der „Vision einer vollständig digitalen Fabrik, die effizient, flexibel, autonom und nachhaltig“ arbeitet.

Bleiben die digitale Wertschöpfungskette und die intelligenten Produkte. Von der ersten Idee bis zum neuen Produkt und von der digitalen Produktionsplanung bis zur Vertriebssteuerung will man im Unternehmen dafür Sorge tragen, künftig den gesamten Produktlebenszyklus digital abzubilden. So will man schneller und flexibler auf aktuelle Ereignisse reagieren und die Kunden sollen dadurch auch eine einzigartige Customer Journey erleben. Mit Blick auf die Produkte heiße dies: Ob im Pkw, in der Industrieanlage oder in der Windkraftanlage – mechatronische Produkte von Schaeffler seien bereits überall zu finden, wo sich etwas bewege. Schlüsselkomponenten für intelligente und vernetzte Produkte sind den Experten des Zulieferers zufolge dabei Sensoren, Elektronik und Aktoren. Die damit ausgerüsteten Endprodukte können dem Willen der Digital-Verantwortlichen zufolge Informationen liefern und nahtlos in die Gesamtanwendungen der Kunden integriert werden.