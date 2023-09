„Es geht nicht mehr nur darum, Kosten zu reduzieren", sagte die im vergangenen Jahr von Volkswagen frisch gekürte IT-Vorständin Hauke Stars zum Auftakt des automotiveIT Kongress 2022 in Berlin. Das Business benötige heute IT nicht mehr nur als Support-Funktion, sie sei selbst das Business und trage dazu bei, traditionelle Fertigungsunternehmen wie Volkswagen zu datengetriebenen Technologie-Unternehmen zu transformieren, die es irgendwann mit Big-Data-Playern wie Google aufnehmen müssen können, kündigte Stars vollmundig an.

Dieses Verständnis von einer – wie Stars die eigene Strategie betitelt - New IT, die nah am Business ist, neue Technologien antizipiert und die digitale Transformation im Unternehmen federführend vorantreibt, ist überall in der Branche Kern der Vision der IT- und Digitalisierungsverantwortlichen. Die Frage, was heute und in Zukunft im Fokus der Arbeit einer Konzern-IT steht, stellen sich die IT-Entscheider auch auf dem automotiveIT Kongress 2023 am 20. September in Berlin (s.u.). Vor allem die CIOs der Branche treibt die Aufgabe um, das klassische Kerngeschäft der Business-IT mit der Produkt-IT intelligent zu verzahnen und dabei Technologie-Innovationen sinnvoll für die alltäglichen Prozesse einzubinden und neue digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln.