Frau Stars, Sie sind seit etwas mehr als einem halben Jahr IT-Vorständin von Volkswagen. Wie sah Ihr Arbeitsalltag in den ersten Monaten aus?

Meine Anfangszeit war geprägt vom Kennenlernen und Zuhören. Ich habe sehr viele Gespräche geführt, verschiedene Marken und Regionen besucht und mir ein umfassendes Bild von der Organisation gemacht. Ich habe mich auch damit auseinandergesetzt, was abgeleitet von unserer Strategie „New Auto“ für Volkswagen in den kommenden Jahren grundsätzlich wichtig sein wird: Das sind auf der einen Seite klar E-Mobilität und Nachhaltigkeit, auf der anderen Seite die Digitalisierung. Ich bin fast geneigt zu sagen, im Vergleich zu den Herausforderungen der digitalen Transformation ist die Elektromobilität schon fast ein alter Hut (lacht). Wir sind dort sehr gut aufgestellt. Unsere Transformation hin zu software- und datenbasierter Mobilität ist aus meiner Sicht die anspruchsvollere Aufgabe. Auch weil ganz andere Player – vor allem aus der Tech-Branche – von einer ganz anderen Seite an das Thema Mobilität herangehen und in Konkurrenz zu uns treten. Deshalb ist es wichtig, dass wir der New-Auto-Strategie eine passende IT-Strategie an die Seite stellen, die auf unsere geschäftlichen Ziele einzahlt. Also haben wir zunächst eine große Bestandsaufnahme der IT gemacht. Rund 300 Kolleginnen und Kollegen aus allen Marken und Regionen haben dazu beigetragen. Ich habe inzwischen ein sehr gutes Bild und weiß, wo wir ansetzen müssen.

Ihre Rolle als IT-Vorständin ist die erste ihrer Art in der Autobranche. Spüren Sie denn eine Signalwirkung in die Branche hinein?

Ich spüre in erster Linie eine Signalwirkung innerhalb des eigenen Unternehmens. Auf der einen Seite zeigt die Position klar, welchen Stellenwert IT inzwischen hat. Auf der anderen Seite spüren wir als IT-Organisation eine deutlich gestiegene Erwartungshaltung an uns.

Also keine Rechte ohne Pflichten?

Genau. Natürlich ist die Anerkennung schön, die wir erhalten. Wir spüren, dass IT eine wichtigere Rolle hat als früher. Aber die Erwartungen an Geschwindigkeit, Bereitstellung neuer Lösungen und Kundennähe sind definitiv ebenfalls größer geworden.