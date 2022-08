Die Zusammenarbeit mit Multiverse ist die erste von vielen Qualifizierungsinitiativen, die das Unternehmen im Rahmen der Strategie Reimagine plant. Der Fokus der Roadmap des Autobauers liegt auf Elektrifizierung, digitalen Diensten und Big Data.

Das Startup Multiverse ist auf Qualifizierungsprogramme außerhalb der betrieblichen und universitären Bildung spezialisiert und bildet derzeit rund 8.000 Menschen in den Bereichen Technik, Management und Digitalisierung weiter. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit JLR bietet das Unternehmen einen fünfzehnmonatigen Kurs an, der Themen wie Datenanalyse, maschinelles Lernen und Programmieren abdeckt. Mitarbeiter des britischen Autobauers sollen so unter anderem beim Umstieg auf Cloud-Tools unterstützt werden. Laut JLR haben sich bereits 400 Mitarbeiter für das Programm angemeldet, weitere Teilnehmer sollen quartalsweise dazustoßen.

„Die Automobilindustrie wandelt sich rasch in Richtung Digitalisierung und Elektrifizierung“, erklärt JLRs Chief Data Officer Clive Benford. Die Nutzung großer Datenmengen werde in dieser Ära von zentraler Bedeutung sein. „Wir müssen eine datenorientierte Denkweise entwickeln, die unser Wachstum unterstützt, das Kundenerlebnis verbessert und die Produktivität und Kompetenz unserer Teams steigert.“