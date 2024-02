Wie sieht das ideale Produkt aus? Wie lassen sich Kundenbedürfnisse am besten befriedigen? Was braucht man dazu? Keine einfachen Fragen. Fragen, die man am besten an jemanden mit Weitblick, Ideen und einer ausgeprägten kreativen Ader stellt. An Menschen wie Marco Nunes. Er ist Produktvisionär bei Critical Techworks, einem Joint Venture von BMW und Critical Software.

Der Informatikingenieur hat in Telekommunikationsunternehmen gelernt, wie er sagt, „disruptiv zu denken“. Das hat er mit seiner Leidenschaft für Autos (und speziell BMW) verbunden – fertig war sein Traumjob als Product Visionary bei dem Lissaboner Unternehmen. Seit vier Jahren ist er als solcher in Diensten von BMW unterwegs.

Sein Job ist es nicht nur, mit seinem Team visionär zu denken, sondern vor allem, die Idee hinter einem Produkt kurz und knackig auf den Punkt zu bringen. Damit jeder versteht, warum die Arbeit etwa an einem neuen Infotainmentsystem lohnt und wie es genau auf Kundenwünsche zugeschnitten werden kann. In diesem Sinne wirkt Nunes inspirierend und motivierend (und was den Vorstand betrifft, mitunter wohl auch überzeugend).

„In der Regel arbeiten wir mit einem oder mehreren UX-Design-Gurus zusammen, damit wir gemeinsam mit den Stakeholdern Geschäftsanforderungen, Bedürfnisse sowie Strategien sammeln und verstehen können“, erklärt der 47-Jährige. Aber warum ist eine Produktvision überhaupt so wichtig? Vor allem, um verstehen, was Autofahrer wirklich wünschen.