Nach zweijähriger Coronapause hat das US-Softwareunternehmen Splunk diese Woche Anwender, Partnerunternehmen und Kunden in Las Vegas versammelt, um sich live und vor Ort über neue Funktionen der Log-, Monitoring- und Reporting-Plattform zu informieren. Die Weiterentwicklungen sollen Unternehmen zu durchgängiger Transparenz verhelfen und in die Lage versetzen, auftretende Probleme schnell zu lokalisieren. In der Automobilindustrie setzen beispielsweise BMW, Porsche, Volkswagen und Bosch auf die Lösungen von Splunk.

Datenanalysen im Petabytebereich

Tatsächlich hat heute jede Aufgabenstellung in der IT etwas mit Daten zu tun – mit ihrer Speicherung und Verarbeitung, ihrer Analyse und Visualisierung. Laut Splunk wird sich daran nichts mehr ändern – im Gegenteil: Allein 2021 haben Anwender Daten in der Größenordnung von 1,7 Petabyte analysiert. Das entspricht einer Zunahme von fast 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr, Tendenz weiter steigend. Splunk stellt sich folgerichtig auf ein enormes Datenvolumen ein, unter anderem auch, weil sich IT-Sicherheit zu einem Big-Data-Analyseproblem entwickelt hat. Gestärkt durch sechs Akquisitionen in den letzten zwei Jahren ist heute die Überwachungsfunktionalität, die Splunk bietet, das am schnellsten wachsende Element im Produktportfolio der Amerikaner.