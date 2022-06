Welche Kenntnisse Unternehmen von Data Scientists erwarten, zeigt eine Analyse der Prüforganisation Dekra, für die 350 entsprechende Stellenangebote untersucht wurden. Neben allgemeinen Kenntnissen in der Datenanalyse erwarten Arbeitgeber vor allem Erfahrung im Bereich Machine Learning (72 Prozent). Rund jeder fünfte Employer setzt zudem Deep-Learning-Kenntnisse voraus. In den Stellenausschreibungen finden sich außerdem Aufgaben in Bezug zum gesamten Analyseprozess: Mitarbeiter sollen etwa Modelle und Methoden entwickeln und evaluieren oder Daten so aufbereiten, dass sie sich in die entsprechenden Analyse-Tools exportieren lassen. Insbesondere in der Kooperation mit Fachbereichen und der Geschäftsführung erwarten Unternehmen die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge verständlich präsentieren zu können. Jobsuchende sollten Kenntnisse im Bereich Cloud Computing, bei der Arbeit mit Datenbanken oder in vielen Fällen bei der Programmiersprache Python mitbringen.

Potenzielle Bewerber fordern von Arbeitgebern im Gegenzug die Möglichkeit, Arbeitszeiten flexibel zu gestalten (56 Prozent) und mobil oder hybrid zu arbeiten (47 Prozent). Auch Weiterbildungsmaßnahmen stehen hoch im Kurs. Qualifizierungen oder Zertifizierungen stellt derzeit nur etwa jedes zweite Unternehmen in Aussicht.