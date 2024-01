Eigentlich hat Volker Wissing so recht keinen Vertag mit Las Vegas. Denn als Disneyland für Erwachsene ist ihm die Spielermetropole eher suspekt und hat ihm zu wenig Bodenhaftung. Doch Anfang Januar sitzt er neugierig im Flieger gen amerikanische Westküste und kann seinen Besuch in Sin City kaum erwarten: Schließlich ist er Bundesminister für Digitales und Verkehr und nirgendwo sind die beiden Fakultäten seines Ressorts so eng verwoben wie auf der Consumer Electronics Show. Auch für die PS-Branche ist sie längst zur Leitmesse geworden und für Autobauer wie für Tech-Companies markiert die CES den Auftakt des neuen Jahres.

CES ist neue Leitmesse für Autoindustrie

Während herkömmliche Automobilausstellungen – wenn sie denn überhaupt noch stattfinden - zur biederen Blechbeschau verkommen sind, werden hier die großen Trends deutlich, die das Verkehrsgeschehen auf der Straße in den nächsten Jahren prägen. Natürlich gibt es auch ein paar neue Autos wie die 0-Serie, mit der Honda ab 2026 einen Neuanfang auf der Electric Avenue wagen will, die schmucke türkische Elektrolimousine Togg T10F oder die beiden kompakten Kia-Stromer EV3 und EV4. Mercedes oder VW nutzen mit geschickt inszenierten Prototypen-Präsentationen die globale Aufmerksamkeit, um auf anstehende Premieren wie die elektrische G-Klasse oder das so wichtige Facelift des Golf einzustimmen.

Doch interessiert sich hier kaum mehr jemand dafür, wie ein Auto aussieht, oder welche Kraft es antreibt. Sondern statt der Hardware rückt in Las Vegas mehr und mehr die Software in den Fokus. Denn sie definiert jene Eigenschaften, die in den Augen der Analysten und Experten künftig den Unterschied ausmachen und so die Kaufentscheidung prägen werden.

KI wird ständiger Begleiter im Auto

Dabei geht es diesmal im Gegensatz zu den letzten Jahren immer weniger ums autonome Fahren. Denn je näher die Hersteller dem Autopiloten tatsächlich zu kommen scheinen, desto kleiner werden die Entwicklungsschritte und desto größer der Frust über enttäuschten Erwartungen. Lenken muss der Mensch also wohl noch eine Zeit lang selbst, doch dafür nimmt ihm sein Auto jetzt das Denken ab: Künstliche Intelligenz ist zum alles bestimmenden Thema geworden und hält auf breiter Front im Auto Einzug.