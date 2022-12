Umweltfreundlich und günstig: Der Trend zur Seilbahn

Ein Revival durch artfremde Nutzung erfährt auch die Seilbahn. Sie hat bereits in den vergangenen Jahren die häufiger vom Schnee befreite Bergwelt verlassen, um nicht mehr Wintersportler, sondern Städter möglichst stressfrei zu befördern. Egal, ob in Ankara, Hongkong, Istanbul, Mexico City, Portland oder Rio de Janeiro - in den Metropolen kommt Schweben in Mode. Verkehrswissenschaftler Professor Heiner Monheim vom Institut für Raumentwicklung und Kommunikation sieht einen eindeutigen Trend zur urbanen Seilbahn: In Südamerika, den USA, Nordafrika, Asien und europäischen Ländern wie Spanien, Portugal und England seien längst Fakten geschaffen worden. Dort habe sich die Seilbahn zu einem Massenverkehrsmittel gemausert. Zu dem es auch in Deutschland werden könne.

Auch weil eine Seilbahn dramatisch schneller und günstiger als eine U-Bahn gebaut werden kann. Was in Städten die einzige Alternative wäre, um der Enge auf den Straßen und Schienen zu entkommen. Seilbahnen können relativ wartungsarm und umweltfreundlich mit grünem Strom betrieben werden. Julia Schwärzler, Sprecherin von Doppelmayr Seilbahnen, rechnet vor, dass sie bei einer Transportleistung von 3.600 Personen pro Stunde und Richtung 0,1 Kilowattstunden Strom verbraucht, um einen Passagier einen Kilometer weit zu bewegen. Ein Föhn verheizt in fünf Minuten dieselbe Menge an Energie. Machbar ist, bis zu 10.000 Passagiere stündlich zu befördern, wofür 2.000 Autos oder 100 Busse eingesetzt werden müssten. Schwärzler begreift die Gondelbahn sogar als Teil der Elektromobilität: „Im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln wie Bussen oder Straßenbahnen ist ihr Energiebedarf pro Person und Kilometer wesentlich geringer.“ Und: Sollten sich die Verkehrsströme verändern, ist sie schnell wieder abgebaut.