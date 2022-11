„Mobilität darf nicht zum Verzicht werden“, erklärt etwa Christoph Ziegenmeyer, Head of Communications bei der Volkswagen-Tochter Moia. Vielmehr müsse man die Bedürfnisse der Kunden verstehen und ihnen ein gutes Angebot machen, um sie zum Umstieg auf geteilte Verkehrsmittel zu motivieren. Dennoch sei das Potenzial für die geteilte Mobilität begrenzt, solange die intelligente Vernetzung verschiedener Verkehrsmittel sowie das autonome Fahren noch keine Realität sind. Bei Moia habe man für das kommende Zeitalter selbstfahrender Fahrzeuge bereits jetzt sinnvolle Grundsteine gelegt, so Ziegenmeyer weiter. Das Identitätsmanagement der Fahrgäste sei ebenso wie die Routenplanung bei Verkehrsstörungen eine Disziplin, in der das Unternehmen bereits jetzt auf intelligente Systeme setzt, von denen auch autonome Fahrzeuge profitieren würden. Die entsprechenden Rahmenbedingungen in Deutschland seien dabei vor allem durch den neuen Gesetzesrahmen im internationalen Vergleich sehr attraktiv.

Angebote brauchen korrekte Rahmenbedingungen

Dennoch benötige es weitere Anreize von Seiten der Politik: Etwa Push-Maßnahmen der Städte, um private Pkw unattraktiver zu machen und Personen so zum Umstieg zu bewegen. „Ridepooling und ÖPNV ergänzen sich und wirken in dieselbe Richtung“, erklärt Ziegenmeyer.



Eine Einschätzung, die auch Oliver Mackprang, CEO bei Miles Mobility, teilt: Das Angebot im Carsharing-Bereich müsse für Kunden einerseits verlässlich und finanziell attraktiv sein. Andererseits müsse die Mobilitätslösung in ein multimodales Gesamtsystem eingebunden sein, um Kunden zu überzeugen. Dazu benötige es die aktive Förderung durch die Städte. In Abhängigkeit von der Laufleistung eigener Fahrzeuge und der damit verbundenen Cost of Ownership könne Carsharing aktuell bereits Vorteile bieten. Auch hier gelte jedoch: Ein engmaschiges Netz intermodaler Angebote sei eine sinnvolle Alternative zu gelegentlichen Autofahrten. Um einen vielbetriebenen Pkw zu ersetzen, biete man bei Miles jedoch eher längerfristige Mietmodelle an.