Wenn Mobilität ein menschliches Grundbedürfnis ist, dann kommt dem öffentlichen Personennahverkehr eine wesentliche Rolle zu. Die Ansprüche und Wünsche an das Verkehrsangebot, insbesondere in und rund um Ballungszentren, sind mannigfach. Das Neun-Euro-Ticket hat in Corona-Hochzeiten die Erwartungen an das Angebot noch weiter hochgeschraubt. Viele Menschen wären relativ schnell bereit, weit weniger das eigene Automobil zu nutzen, wäre das Angebot unkomplizierter, dichter, flexibler und womöglich günstiger. Dazu muss das Angebot freilich attraktiver, flexibler und multimodaler werden.

Verkehrsangebote innerhalb von fünf Minuten

Den Begriff ÖPNV möge er an sich nicht, sagt Henrik Falk, Vorstandsvorsitzender der Hamburger Hochbahn. Viel zu technisch, wie auch das automatisierte Fahren bei uns zu technisch betrachtet werde, konstatiert er auf dem Mobility Circle 2022. Falk versucht eine undogmatische Perspektive einzunehmen und betont in München, dass eine reine Antriebswende noch lange keine Mobilitätwende ausmache. Eine solche bedeute vielmehr die deutliche Reduzierung der Fahrten mit dem eigenen Pkw. Allerdings nicht an den Realitäten der Menschen vorbei. In der Hansestadt spiele man dazu seit geraumer Zeit die möglichen Szenarien durch, die einen Beitrag zu einem merklichen Fortschritt in der Mobilität leisten könnten. Die Vision: Bürgerinnen und Bürger sollen innerhalb von fünf Minuten ein öffentliches Mobilitätsangebot erreichen können. Carsharing werde dies nicht leisten. In den einzelnen Segmenten müsse man Schritt für Schritt in ein entsprechendes Mindset gelangen und zusammenarbeiten.