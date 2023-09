Nach ZF habe auch Bosch in den vergangenen Wochen die Entwicklung eigener Hardwarelösungen im Lidar-Bereich beendet, heißt es in einem Bericht des Handelsblatts. Eine Konzernsprecherin wird mit den Worten zitiert, man habe „unter Berücksichtigung der technischen Komplexität und der Markteinführungszeiten“ bereits vor einiger Zeit entschieden, keine weiteren Ressourcen in die Hardwareentwicklung von Lidar-Sensoren zu investieren.

Die eigenen Entwicklungskapazitäten wolle man stattdessen auf andere Sensortechnologien verlagern, heißt es in dem Medienbericht. Ein Beispiel hierfür sei der Radar-Bereich sowie Kameratechnologie für den Einsatz im Auto. Auf der IAA wird der Zulieferer unter anderem verschiedene Hard- und Softwarelösungen für die Videoumfelderkennung präsentieren. Die entsprechende Software kann auf verschiedenen Systems-on-a-Chip (SoC) eingesetzt werden.