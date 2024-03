Vorhandene UWB-Anker reduzieren Hardware

Der Zulieferer hat die UWB-Technologie 2019 in klassischen Zugangssystemen in Serie gebracht. Zur Implementierung der Funktion Child Presence Detection können die bereits im Fahrzeug vorhandenen UWB-Anker des Smart Car Access-Systems verwendet werden. Laut Forvia Hella kann die Funktion in der neuesten Produktgeneration daher per Software-Update aufgespielt werden, ohne dass wie bei anderen Lösungen zusätzliche Hardware erforderlich sei. Dies könne den Material-, Logistik- und Integrationsaufwand erheblich reduzieren sowie CO2-Emissionen senken.



Die Kundenprojekte sollen 2025 in Mexiko und Rumänien anlaufen. An seinem Standort Rumänien engagiert sich das Unternehmen auch im Bereich Forschung und Entwicklung. Leitstandort für die aktuelle Entwicklung ist dem Zulieferer zufolge jedoch der Hauptsitz in Lippstadt, Deutschland. Für die im System integrierte Künstliche Intelligenz zeichnet das in Berlin ansässige Global Software House des Unternehmens verantwortlich.