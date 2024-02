Herr Pfirsching, warum ist die richtige Qualifizierung von Mitarbeitern im Bereich der künstlichen Intelligenz besonders wichtig?

Es scheint ausgemacht, dass die künstliche Intelligenz in den kommenden Jahren Branchen prägen – gar umkrempeln wird. Für viele Unternehmen wird der richtige Umgang mit KI zunehmend zu einem echten Wettbewerbsvorteil. Über allem steht heute die Frage nach dem "Wie". Trivial ist dies keineswegs, Disruption birgt natürlich auch immer Gefahren. Die Belegschaft muss gerade deshalb früh in der Lage sein, diesen Weg mitzugehen. Auch Spezialisten-Knowhow ist gefordert, so stellt KI etwa Anforderungen an das Training der Algorithmen.

In welchen konkreten Bereichen müssen Kenntnisse und Fähigkeiten der Beschäftigten erweitert werden?

Mitarbeiter müssen für Themen rund um Datenqualität, Prozess-Knowhow und zugrundeliegende Technologien sensibilisiert werden. Anders als bei Automatisierung zum Beispiel gibt es nur wenige Anwendungsfälle, die mit geringem Knowhow, Low-Code-Ansätzen oder im User Customizing umgesetzt werden können. Hinzu kommen spezifische Anforderungen an den Datenschutz und Erfahrung im Umgang mit dem Output von KI – man denke an die Gefahr der Halluzination von GenAI. Gerade rund um den Datenschutz steht die Debatte derzeit noch weit am Anfang. Neben den bereits genannten Fähigkeiten und Kenntnissen gilt es auch, analytische Kenntnisse sowie dezidiertes Knowhow zu den unterschiedlichen KI-Technologien ins Haus zu holen. Es gilt genau auszuarbeiten, wo technologisch und regulatorisch sinnvolle Einsatzfelder liegen. Die KI wird nicht nur technologische Entwicklungssprünge ermöglichen, es wird zunehmend auch darum gehen, Anwendungen rechtssicher zu gestalten.

Welche Herausforderungen ergeben sich bei der Schulung im Bereich KI - besonders vor dem Hintergrund eines so umfangreichen Anforderungskatalogs?

Wir sehen aktuell, dass das Angebot an externen Schulungsmöglichkeiten aufgrund des aktuellen Hypes limitiert ist. Echte Fachleute sind als Mitarbeiter ebenfalls stark nachgefragt, interne Kompetenzen sind vielfach erst im Aufbau begriffen. Über die Technologie und deren Einsatz hinaus sind insbesondere auch spezifische Kenntnisse beispielsweise zu Datenschutz notwendig. Hier ist das Feld rund um KI extrem breit, den richtigen Schulungsbedarf zu identifizieren ist demnach nicht einfach. Die Rechtslage zum Einsatz ändert sich aktuell fast wöchentlich – es fehlt noch an einem unumstößlichen Rahmen und Klarheit. Für manche Spezialthemen, wie zum Beispiel den Umgang mit einer skalierten KI-Workforce, gibt es aktuell kaum Schulungsangebote im Markt.