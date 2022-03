Ziel der Zusammenarbeit ist die weitere Beschleunigung der Softwareentwicklung im Bereich der koordinierten Fahrzeugbewegung mit einem zentralen Master-Controller-Steuergerät. Der Stuttgarter Spezialist für Software und Automobilelektronik Vector soll die Steuergerätesoftware nach dem Standard Autosar Classic liefern. Beide Mitglieder der Autosar-Entwicklungspartnerschaft wollen im Bereich des Master-Controller-Steuergeräts von Vitesco den Branchenstandard um ein Flexibilität-Konzept erweitern und so den Einsatz von Autosar Classic auch in Zentralsteuergeräten vereinfachen. Mit diesem Konzept, das seit dem Autosar-Release 20/11 Bestandteil der Branchenplattform sei, unterstütze man die Koexistenz vieler Software- und Funktionsbausteine in einem Steuergerät und ermögliche es, einzelne Funktionsblöcke hinzuzufügen und zu aktualisieren, ohne alle anderen zu beeinflussen, heißt es beim Zulieferer.

Die Elektrifizierung und die Zentralisierung von immer rechenintensiveren Funktionen bei gleichzeitigem Anstieg der Komplexität macht Vitesco Technologies zufolge Software in anspruchsvollen Automotive-Projekten zunehmend zur bestimmenden Größe. Große Systeme mit mehr Varianten laufen verstärkt in einem Hochleistungsrechner. Auch der Master-Controller von Vitesco Technologies basiert auf diesem Ansatz. Um komplexe Softwaresysteme zuverlässig lauffähig zu machen, bedürfe es einer großen Gesamtsystemkompetenz für Software und Hardware, sagt Andreas Wolf, CEO Vitesco Technologies.