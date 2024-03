Vorab vor Unfällen und Gefahrensituation zu waren ist die Intention des sogenannten Accident Ahead Alerts, wie ihn der schwedische Autohersteller zunächst für Dänemark ankündigt. Dabei handelt es sich um ein vorausschauendes, vernetztes Sicherheitssystem – ein Cloud-basiertes System, das für seine Warnungen Standortdaten nationaler Straßenverkehrsbehörden und kompatibler Fahrzeuge nutzt. Den Anfang machen Fahrzeuge von Volvo. Man ermutige auch andere Automobilhersteller, sich anzuschließen und ähnliche Technik anzubieten, heißt es beim OEM. Der schwedische Hersteller hat sich verpflichtet, vernetzte Sicherheitsdaten zu teilen, damit andere sie in die eigenen Sicherheitsfunktionen integrieren können.

Den Anfang machte der Slippery Road Alert

Die branchenweit erste vernetzte Sicherheitstechnik von Volvo Cars wurde bereits im Jahr 2016 in Form des Hazard Light und Slippery Road Alert eingeführt. Über Echtzeitdaten aus der Cloud können Fahrzeuge der Marke seitdem miteinander kommunizieren und die Fahrer vor rutschigen Straßenverhältnissen und Gefahren in der Nähe warnen. Für die Accident Ahead Alerts arbeitet Volvo mit der dänischen Straßenverkehrsbehörde und weiteren Partnern im Data for Road Safety-Ökosystem zusammen. Dank dieser Zusammenarbeit könne man "diese neue Funktion einführen und unsere Führungsrolle bei Sicherheitsinnovationen weiter ausbauen“, sagt Åsa Haglund, Leiterin des Volvo Cars Safety Centre.

Fahrer eines Volvo können mit Hilfe des Systems frühzeitig reagieren und beispielsweise ihr Tempo anpassen, um Kollisionen zu vermeiden, oder eine Ausweichroute wählen, um Staus und stockenden Verkehr zu umfahren. In Zukunft wollen die Schweden weitere Verkehrsdaten integrieren, die von weiteren Partnern im European Data for Road Safety-Ökosystem zur Verfügung gestellt werden, darunter die Informationen nationaler Verkehrsmanagementzentren in anderen Ländern und von Fahrzeugen anderer Marken.