Ein weiteres Anwendungsfeld des Netzwerks von Catena-X ist Lorenz zufolge das Qualitätsmanagement, wo es vor allem um die schnellere Verfügbarkeit von Führwarnindikatoren bei möglichen Problemen mit Komponenten gehe. Über die Plattform könne man Meldungen und Kontext aus dem Feld, also von Händlern oder Flotten, sowie der Lieferkette zusammenführen, um schneller Fehlerursachen zu erkennen und zu beheben. „Damit wollen wir Anfang 2024 starten“, kündigt Volkswagens Datenchef an. Mit an Board sei bei diesem Projekt zunächst eine großer Tier-1-Zulieferer. „Aber das ist nur der Anfang“, verspricht Lorenz. „Sowohl in der Breite als auch in der Tiefe soll die Zahl der beteiligten Supply Chain Partner deutlich anwachsen.“