Wie PSA mitteilt, bietet SSP Zahlungsmöglichkeiten über verschiedene Zahlungsmittel (Kreditkarte, Banküberweisung, SEPA-Lastschrift), die für den Kunden komplett kostenlos sind. PSA Aftermarket plant, die Zahlungslösung international bei all ihren Tochtergesellschaften und Importeuren einzusetzen. In Europa sollen bis Mitte kommenden Jahres 17 Länder damit ausgerüstet sein. Die Einführung außerhalb Europas werde in der zweiten Jahreshälfte in Russland, der Türkei, Marokko, Tunesien, Brasilien und Argentinien fortgesetzt, ehe andere Länder in einer zweiten Phase folgen.