Um die diversen Herausforderungen, die die Transformation der Automobilinudstrie mit sich bringt, erfolgreich meistern zu können, führt an Kollaboration kein Weg vorbei. Erst recht nicht, wenn man in einem Multimarken-Konzern wie Volkswagen angestellt ist. Deren Marken Audi, VW, Skoda und die "Group Components" haben gemeinsam mit der Konzern-Logistik sowie der Konzern-IT nach einer Verbesserung der internen Logistikprozesse gesucht. Externe Hilfe gab es dabei von den Unternehmen, SAP, MHP und XL2. Dementsprechend wunderte es nicht, dass zur Preisübergabe des IT Team Awards im Bereich Culture im September 2023 direkt 13 Personen auf die Bühne schritten und dabei den Namen ihres Projekts "One Log - One Team" als Schlachtruf ins Publikum schrien. "Wir kümmern uns um nicht weniger, als um eine komplette Neuaufstellung der Logisitik in der gesamten Fahrzeug- und Komponentenfertigung", fasste Holger Piskol von Audi den Inhalt des Projektes auf der Bühne des automotive-IT Kongresses in Berlin zusammen. Mehr als 300 Mitarbeiter arbeiten in dem Projekt, das direkt an einen Lenkungskreis berichtet, der mit Top-Managern besetzt sei, so Piskol. Doch wie genau funktioniert das Projekt One Log - One Team?