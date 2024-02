Welche Lösungen bietet Industrial Cloud Solutions aktuell an?

Als erste Lösung soll paint_IT die Qualitätskontrolle in der Lackiererei durch automatisiertes Analysieren von Messdaten zu Schichtdicke, Farbton sowie Struktur optimieren und so unter anderem Material- und Energiekosten senken. So lassen sich Qualitätsmängel in der Lackierung mittels intelligenter Analyse nicht nur innerhalb kürzester Zeit erkennen, sondern auch in gewissem Umfang vorhersagen. Die Connectivity-Lösung integrate_IT zielt darauf ab, Maschinen und Anlagen nahtlos an die nachgelagerten IT-Systeme anzubinden und so für eine durchgängige Digitalisierung und einen umfassenden Überblick im Shopfloor.

Mit SimpleVariance konnte bei einem führenden Sitzhersteller durch die Visualisierung und Validierung von Sitzvarianten mit den zugehörigen Teilenummern der hohe Arbeitsaufwand zur Validierung von Kundenaufträgen deutlich gesenkt werden. Sounce ermöglicht die automatische Erkennung von Geräuschanomalien in Echtzeit mit KI, beispielsweise während des Montageprozesses, bei End-of-Line-Stationen oder auch an Entwicklungsprüfständen. Durch die lückenlose Überwachung und Prüfung werden Mängel erkannt und dokumentiert, die ansonsten unentdeckt blieben. Auf Basis der vorhandenen Daten wird ein Deep-Learning-Algorithmus antrainiert und in der Cloud bereitgestellt. Zudem bietet MHP Fertigungsunternehmen mit dem FleetExecuter eine zentrale und herstellerunabhängige Leitsteuerung, die die Kontrolle und Organisation von fahrerlosen Transportsystemen (FTS) in der Intralogistik neu definiert.