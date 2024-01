Multi-Cloud-Ansatz ist meist notwendiges Übel

Also ein Cloud-Anbieter je nach Themenfeld? Eine Multi-Cloud-Strategie sieht Marc Votteler aus Kostengründen kritisch. „Einen Hyperscaler für sich nutzbar zu machen, ist mit einem großen Einmalaufwand und Investitionen rund um Informationssicherheit, IT-Security und Compliance verbunden. Diesen Overhead wollen wir möglichst klein halten“, so Votteler. So leicht ist damit auch ein Wechsel nicht möglich. „Wir werden in dieser Konstellation auch in zwei oder fünf Jahren noch unterwegs sein“, prognostiziert Votteler.

Durch die unterschiedlichen Rahmenbedingungen an den internationalen Standorten gibt es zur Zusammenarbeit mit verschiedenen Cloud-Anbietern allerdings keine Alternative, konstatiert der CIO. So steht Azure etwa in China nur funktional eingeschränkt zur Verfügung, Google gibt es praktisch nicht. Umgekehrt sieht es genauso mit Alibaba im US-amerikanischen Raum aus. „Man muss dem Kunden dort begegnen, wo sich der Kunde aufhält. Die Akzeptanz im jeweiligen Markt steht im Vordergrund“, sagt Votteler pragmatisch. Im chinesischen, aber auch im Asien-Pazifik-Raum spiele etwa Alibaba eine große Rolle.

Den Luxus, für verschiedene Use Cases unterschiedliche Cloud-Anbieter zu nutzen, kann sich jenseits der OEMs und Tier-1 also schlicht nicht jedes Unternehmen leisten. Mittelständische Zulieferer müssten sich gut überlegen, ob sie die Ressourcen und die Volumina mitbringen, um das Management mehrerer großer Partner in einem Multi-Cloud-Ansatz zu stemmen, so Sebastian Löw: „Die Hyperscaler rufen erhebliche ‚Minimum Commitments‘ auf, die bedient werden müssten. Besonders unangenehm und teuer wird es, wenn es nicht gelingt, die vertraglich vereinbarten Volumina auszunutzen“. Global agierende Unternehmen kämen jedoch nicht um einen Multi-Cloud-Ansatz umhin, meint auch der Automotive-Experte. Gerade für viele Zulieferer sei zudem der Aspekt der Tisax-Zertifizierung wichtig, die im Automotive-Umfeld erforderlich ist, und die nur einige Hyperscaler in der Region China mitbringen.