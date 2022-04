Die Abkehr vom wartungsintensiven Verbrennungsmotor werde die betriebswirtschaftliche Lage des Autohandels dramatisch verändern, denn die verlässlich planbaren Erträge aus dem Öl- und Verschleißgeschäft seien bald vorbei, sagen beispielsweise die Experten von MHP. Darüber hinaus werde der klassische Geschäftsansatz des Handels, nämlich möglichst viele Fahrzeuge mit niedrigen Restmargen zu verkaufen, um dann das Geld in der Werkstatt zu verdienen, schon bald nicht mehr funktionieren, heißt es in einem entsprechenden Whitepaper des Beratungsunternehmens. Ein weiteres Problem für den Handel ist der deutliche Trend zu Online sowie ein verändertes Kundenverhalten, bei dem die persönliche Beratung an Bedeutung verliert.

Zahl der Autohäuser sinkt rapide

Das alles sind schlechte Aussichten für den Handel. Bis zur Mitte dieses Jahrzehnts, so die Berater von EY, werden die Hälfte der Händler den anstehenden Umbruch nicht überlebt haben. „Die Auslese der Autohäuser wird sehr schnell gehen, von den heute circa 7.000 Unternehmen werden in acht Jahren nur noch 1.000 übrig sein“, lautet die Prognose. Daran wird auch das zunehmende Online-Geschäft einen maßgeblichen Anteil haben. Einer Prognose von McKinsey zufolge werden 2025 ein knappes Viertel aller Neuwagen über Onlinekanäle abgesetzt. Und bei Roland Berger heißt es, dass bis 2030 der Verkauf von jungen Gebrauchtwagen fast ausschließlich übers Netz erfolgen wird.

Diese Entwicklungen werden die Autohersteller ausnutzen, um sich der lästigen Margenteilung mit dem Handel weitestgehend zu entledigen, denn der Hauptgrund für den Gewinnverzicht an den Handel war die Servicenotwendigkeit, die von den kleinen lokalen Händlern besser und kostengünstiger erbracht werden kann, als von Filialbetrieben. Doch wenn aufgrund der neuen Technologien diese Notwendigkeit entfällt, kann man diesen Margenanteil für sich behalten. Folglich sind sich die Marktexperten heute einig, dass die OEMs ihre Chance nutzen und die Händlernetze in den kommenden Jahren um 30 bis 50 Prozent eindampfen werden.

Pandemie beschleunigt Paradigmenwechsel

Corona hat sich auf den Autohandel zunächst genauso ausgewirkt, wie es auch bei allen anderen Handelsbereichen der Fall war. In der McKinsey-Untersuchung heißt es dazu: „Der Automobilhandel wurde von den Corona-Einschränkungen stark getroffen. Die Händler mussten 2020 ihre Verkaufsräume schließen und in rund 70 Prozent der Betriebe wurde Kurzarbeit angemeldet“.