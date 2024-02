„Angefangen hat alles mit zwei Mitarbeitern aus der IT-Infrastruktur, die sich intensiv mit Kubernetes beschäftigt haben. Mit diesen beiden habe ich dann in den folgenden Jahren sukzessive das Kubernetes Competence Center und später das Container Competence and Platforms Team aufgebaut“, erinnert sich Sebastian Kister, Leiter des Kompetenzzentrums. Zudem berichtet er von einer drastischen Beschleunigung der Time-to-Market als wichtigste KPI von sechs bis zwölf Monaten auf ein bis zwei Tage.



Um diesen positiven Effekt erzielen zu können, mussten die vorgesehenen Nutzer jedoch zunächst mit der Kubernetes-Plattform vertraut gemacht werden. An entsprechendem Knowhow im Bereich der Containertechnologie und deren Einsatz habe es stark gemangelt. Zudem erschwerte die gestiegene Komplexität und Heterogenität moderner IT-Projekte den Durchblick. „Das ist ein dreidimensionales Servicegewirr, in dem man sich zurechtfinden muss“, gibt Kister zu Bedenken.



Aus der Not wurde an dieser Stelle eine Tugend gemacht: Innerhalb des Expertenteams trennt man klar zwischen Umstrukturierung und echter Transformation. Währen ersteres sich auf Prozesse sowie Tools konzentriere, setze zweiteres beim Menschen selbst an. Über die Problemlösung der Beschäftigten und das daraus entstehende Proof of Concept wachse ein natürlicher Prozess, der eine kulturverändernden Wirkung mit sich bringe. Überzeugt von diesem Ansatz strebte das Container Competence and Platforms Team neben der technischen Strahlkraft in Form von Performance und Lieferung von Rechenleistung auch eine kulturelle Lieferfähigkeit an.