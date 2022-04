Neue Modelle Weltpremiere Volkswagen präsentiert den ID.Buzz

Fast exakt 72 Jahre ist es her, dass VW die ersten Ausgaben des späteren Flower-Power-Autos in Hannover zusammenbaute - jetzt soll der ID.Buzz das Erbe des Bullis in der Elektrowelt fortführen. Für den Hersteller steht dabei einiges auf dem Spiel. Hier erfahren Sie mehr.