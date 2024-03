Wendet sich Bosch von Aleph Alpha ab?

Die Ankündigung einer intensiveren Zusammenarbeit im Bereich KI folgt nur wenige Tage auf Microsofts Verlautbarung, in den kommenden zwei Jahren knapp 3,3 Milliarden Euro in Deutschland zu investieren, um Rechenzentrumskapazitäten für KI- und Cloud-Anwendungen massiv auszubauen. Ein Großteil der Investitionen fließt interessanterweise in die Rhein/Main-Region – dort hat auch Aleph Alpha seine Heimat.

Doch trotz des neuerlichen Flirts mit Microsoft muss sich Aleph Alpha-Gründer Jonas Andrulis wohl keine Sorgen um seinen Bosch-Deal machen. Von Seiten des größten deutschen Zulieferers heißt es, dass man sich derzeit mehrere Lösungen in unterschiedlichen Domänen anschaue und man darüber hinaus erkenne, dass die verschiedenen Anbieter und ihre Foundation Models ihre Stärken und Schwächen aufwiesen. „Wir glauben nicht an ‚die eine Lösung‘, sondern an viele Lösungen, die für verschiedene Fälle mehr oder weniger geeignet sind“, erklärte eine Konzernsprecherin.