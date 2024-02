Das Edge-Cloud-Kontinuum in der Automobilproduktion

Beispielsweise können Edge-Computing-Geräte in Produktionsanlagen direkt an Produktionslinien eingesetzt werden, um Daten in Echtzeit zu erfassen und zu analysieren. Dies ermöglicht es, sofort auf Probleme zu reagieren, Produktionsabläufe zu optimieren und Ausfallzeiten zu minimieren. Durch die Analyse der Daten in der Cloud können dann langfristige Optimierungen und Verbesserungen der Produktionsprozesse identifiziert werden. Beispiel Predictive Maintenance: Durch die Kombination von Sensordaten, die an der Produktionsausrüstung erfasst und am Edge verarbeitet werden, mit fortschrittlichen Analyseverfahren in der Cloud, können Muster erkannt werden, die auf bevorstehende Ausfälle oder Wartungsbedarf hinweisen. Dies ermöglicht eine vorausschauende Wartung, die Reparaturen plant, bevor Ausfälle auftreten und so teure Stillstandszeiten reduziert.