Die Award-Verleihung findet in diesem Jahr zum zweiten Mal statt. Mit dem IT Team Award prämieren die Leser der automotiveIT besonders richtungsweisende und innovative Projekte an der Schnittstelle von ITK- und Autobranche. Vergeben werden die Preise in den Kategorien Business Impact, Culture, Smart Factory, Software-Defined Vehicle und Supply Chain. Insgesamt gingen 141.000 Stimmen für die IT Team Awards ein.

Sieger Business Impact: Digital Twin as a Service (Mercedes-Benz, Netallied Systems & HPE)

In dieser Kategorie Business Impact wird das Team prämiert, das mit einem IT- oder Digitalisierungsprojekt einen nachhaltigen und maßgeblichen Einfluss auf ein oder mehrere Geschäftsmodelle und/oder Unternehmensprozesse hat. Das Verständnis für Methoden, Tools und Prozesse steht bei der Umsetzung ebenso im Mittelpunkt wie die Customer Centricity. Der Blick auf das große Ganze – ob im Sinne der Effizienzsteigerung, Nachhaltigkeit oder Skalierbarkeit – war die treibende Kraft für das Team.

Durchsetzen kann sich in der Kategorie ein Projekt von Mercedes-Benz, Netallied Systems und Hewlett Packard Enterprise: Digital Twin Platform as a Service für das Rendering beliebig großer 3D-Datensätze in der Automobilproduktion und deren Planung. Ohne inhaltliche Vorbereitung soll es das Projekt ermöglichen, die nativen Assets direkt aus den wichtigsten CAD-, PLM- und BIM-Systemen zu laden, auf einem Server zu rendern und auf jegliches Endgerät (inklusive VR- oder Mixed-Reality-Systeme) zu streamen. Durch den unmittelbaren Zugriff auf alle Daten aus unterschiedlichen Quellsystemen sollen sich Entscheidungen deutlich schneller treffen lassen, insbesondere an Schnittstellen zwischen den verschiedenen Gewerken. Da die Geometriedaten die eigenen Server nicht verlassen, biete die Lösung zudem deutlich weniger Angriffsvektoren für potentielle Cyberangriffe

Ebenfalls nominiert waren das Transformationsprogramm F.IT.4.Cloud der BMW Group sowie das Datennetzwerk Catena-X.

Sieger Culture: DigiKon 2024 (Audi)