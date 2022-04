Konstruktion und Produktion in der digitalen Parallelwelt. Avatare als Autoverkäufer. Welche Rolle wird das Metaverse für die Automobilindustrie spielen? Alles nur ein Hype? Sicher nicht. Da sind sich Hersteller, Zulieferer und Experten einig. Die digitale dreidimensionale Welt wird künftig auf die Branche disruptiv wirken.

Was naheliegend ist, denn das Auto ist das beste Beispiel dafür, was es bedeutet, in und mit dem Metaverse zu leben. „Die digitale und physische Welt verschmelzen schon heute in Fahrzeugen“, erklärt Valentin Heun, Vice President of Innovation Engineering beim US-Technologieunternehmen PTC, „Allein schon, wenn wir lenken.“ Was eben nicht mehr mechanisch, sondern digital per Kabel (Steer-by-Wire) geschieht. Zwischen dem eigentlichen Impulsgeber für die Richtungsänderung, dem Lenkrad, und den Rädern besteht keinerlei mechanische Verbindung mehr. Lenkbefehle werden elektrisch über ein Steuergerät an einen Motor übermittelt, der die Bewegungen ausführt und an die Räder weiterleitet.

Für Heun ein Sinnbild dafür, was kommt: „Reales und Digitales verschmelzen - so entsteht eine Welt, die wir bedienen können und in der wir leben.“ Ein Metaversum, in dem unter anderem weltweit verstreute Entwickler gemeinsam Autos konstruieren, als würden sie gemeinsam vor Ort im Team arbeiten. „Mit einem Desktop Computer Interface geht das nicht“, verdeutlicht der Experte. Ebenso wenig, wie ein Wartungstechniker aus der Ferne eine defekte Produktionsstraße per Desktop wieder in Schwung bringen oder eine ganze Fabrik für ein neues Automodell geplant werden könnte. Dazu braucht es schon das Eintauchen in eine realistische 3D-Welt.